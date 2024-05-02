Спортсмены-паралимпийцы из Хакасии завоевали восемь медалей чемпионата России по настольному теннису

С 23 по 28 апреля в Алексине на Республиканской учебно-тренировочной базе Министерства спорта Российской Федерации “ОКА” проходил чемпионат России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
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