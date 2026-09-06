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Царьград

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"Спасибо" за ваши налоги: Немой, дерзкий и матерщинник. Дебаты кандидатов удались

"Спасибо" за ваши налоги: Немой, дерзкий и матерщинник. Дебаты кандидатов удались

Предвыборные дискуссии нужны, чтобы кандидаты объяснили избирателям, каковы цели их программ, рассказали о видимых им путях развития страны и ответили на неудобные вопросы.

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