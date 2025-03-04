«Хор Турецкого» подарил женщинам Кузбасса 600 билетов к 8 марта

Легендарный «Хор Турецкого» прибыл в Кемерово с гастролями. Создатель и продюсер коллектива Михаил Турецкий встретился с губернатором Ильей Середюком и передал ему 600 бесплатных билетов для работников социальной сферы Кузбасса, сообщает «КП».