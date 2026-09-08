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Предсеансовые показы в российских кинотеатрах могут уйти в прошлое

Предсеансовые показы в российских кинотеатрах могут уйти в прошлое

Предсеансовое обслуживание используется некоторыми российскими кинотеатрами для демонстрации зарубежных картин Практика предсеансовых показов фильмов в российских кинотеатрах может полностью прекратиться в течение ближайших двух-трех месяцев.

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