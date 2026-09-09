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Мать и дочь в Алтайском крае пойдут под суд за хищение квартиры у сироты

Мать и дочь в Алтайском крае пойдут под суд за хищение квартиры у сироты

Фигурантки обманом лишили девушку жилья и более 2,7 млн рублей В Алтайском крае перед судом предстанут 48‑летняя женщина и ее 22‑летняя дочь — их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение сироты права на жилье.

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