Мать и дочь в Алтайском крае пойдут под суд за хищение квартиры у сироты

Фигурантки обманом лишили девушку жилья и более 2,7 млн рублей В Алтайском крае перед судом предстанут 48‑летняя женщина и ее 22‑летняя дочь — их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение сироты права на жилье.