Валентин Петик квалифицировался на Олимпийские игры в Париже

Борец греко-римского стиля Валентин Петик квалифицировался на Олимпийские игры 2024 года в Париже. «Это произошло после того, как Валентин Петик, воспитанник Михаила Кукула и Романа Згардана, блестяще выступил на квалификационном турнире в Турции.
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