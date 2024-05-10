Валентин Петик квалифицировался на Олимпийские игры в Париже

Борец греко-римского стиля Валентин Петик квалифицировался на Олимпийские игры 2024 года в Париже. «Это произошло после того, как Валентин Петик, воспитанник Михаила Кукула и Романа Згардана, блестяще выступил на квалификационном турнире в Турции.