Япония совместно с ОАЭ начинает непосредственное изучение астероидов

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в интересах Космического агентства ОАЭ запустит станцию Emirates Mission to the Asteroid Belt (EMA) для изучения шести астероидов главного пояса и встречи с седьмым небесным телом – астероидом (269) Юстиция.
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