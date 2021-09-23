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Корнилов: взаимоисключающие обвинения Европы в адрес РФ не поддаются логике

Корнилов: взаимоисключающие обвинения Европы в адрес РФ не поддаются логике

Европейские чиновники и журналисты, которые еще недавно призывали «наказать» Россию полным отказом от ее «агрессивного газа», теперь пытаются переложить на Россию вину за захлестнувший Европу кризис, обвиняя ее в недостаточных поставках топлива.

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