Европейские чиновники и журналисты, которые еще недавно призывали «наказать» Россию полным отказом от ее «агрессивного газа», теперь пытаются переложить на Россию вину за захлестнувший Европу кризис, обвиняя ее в недостаточных поставках топлива.
Европейские чиновники и журналисты, которые еще недавно призывали «наказать» Россию полным отказом от ее «агрессивного газа», теперь пытаются переложить на Россию вину за захлестнувший Европу кризис, обвиняя ее в недостаточных поставках топлива.
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