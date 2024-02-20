- Нина Петровна, а вы что сидите здесь? Идите в палату, отдыхайте. -Да, да, конечно. яндекс картинки Старушка поспешно встаёт, отряхивает байковый халат, большой, им можно обернуть старушку раза три и спешит чуть согнувшись в палату, по её морщинистому лицу катится мутная слеза, но этого никто не видит.
Сердце матери
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Бреслова
ТАК И В ЖИЗНИ...
Ответить
22 час.
Элеонора Коган
Грустная история,Юрочка слепая материнская любовь. Хорошо хот Эля отмутузила его алкашей и пивела его в порядок.Даже гпришёл с матерью попрощаться. Может, и наладится его жизнь и он подружится снова с Ниной и Элей. Всё-таки устроился на работу. Жаль такую маму-однолюбку.
Ответить
22 час.
Виктор Гайдуков
Одно слово -МАМА!
Ответить
20 час.
Свежие комментарии