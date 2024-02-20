Сердце матери

- Нина Петровна, а вы что сидите здесь? Идите в палату, отдыхайте. -Да, да, конечно. яндекс картинки Старушка поспешно встаёт, отряхивает байковый халат, большой, им можно обернуть старушку раза три и спешит чуть согнувшись в палату, по её морщинистому лицу катится мутная слеза, но этого никто не видит.