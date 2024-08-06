"Мы его не обгоним? Вон он идет!" Столкновение двух Ил-76 в Крыму

73K прочитали Многие видели пролеты авиатехники на парадах и различных авиашоу. Выдерживание строя из нескольких машин в небе требует от экипажей строгого соблюдения всех параметров полета, а также контроля пространственного положения других бортов.
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