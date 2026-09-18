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Царьград

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Министерство здравоохранения МО запускает профилактические осмотры в парках

Министерство здравоохранения МО запускает профилактические осмотры в парках

В Подмосковье вновь стартует акция "Проверь своё здоровье в парке". Жители 11 округов, включая Волоколамск и Егорьевск, смогут пройти профилактический осмотр на свежем воздухе, как сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

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