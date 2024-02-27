Посол Макетука: в случае прихода к власти оппозиции ЮАР может покинуть БРИКС

В случае прихода к власти оппозиционных сил Южно-Африканская Республика может покинуть БРИКС. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Мзувукиле Джефф Макетука, посол ЮАР в Российской Федерации.
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