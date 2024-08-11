Театр абсурда
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Театр абсурда

8 863 подписчика

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Свежие комментарии

  • Вениамин Мельников
    они входили и будут входить. В их руках почти все, что принадлежало когда то государству.Подмога приехала....
  • Империалист циничный
    А ты обратись к грузинам. Пусть нового пришлют. Там Мишико освобождается. Тебе как раз будет. А мы с русским Президен...Подмога приехала....
  • Владимир Елкин
    В России ещё немало патриотов, но пока к Путину без стука могут заходить всякие мракобесы типа дерипасок, абрамовичей...Подмога приехала....

Вопросы к военным блогерам

Вопросы к военным блогерам

Гений про злодейства Вот что за странный вопрос, право, задают мне некоторые люди - почему я не делаю АНАЛИЗА происходящего в Курской области.

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