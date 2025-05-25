Мошенники начали досаждать россиянам с помощью медицинских карт

Мошенники начали досаждать россиянам, представляясь сотрудниками поликлиник. Они обещают заменить их медицинские карты с мубажного носителя на электронный, а в процессе просят назвать код из смс и данные СНИЛС, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.