Мошенники начали досаждать россиянам с помощью медицинских карт

Мошенники начали досаждать россиянам, представляясь сотрудниками поликлиник. Они обещают заменить их медицинские карты с мубажного носителя на электронный, а в процессе просят назвать код из смс и данные СНИЛС, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
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