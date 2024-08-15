Возможного "политеховского маньяка" доставили в суд в каске, бронежилете и сланцах

Суд начал рассматривать убийство первой абитуриентки 14 августа в Калманском районном суде началось десятое заседание по делу предполагаемого "политеховского маньяка" Виталия Манишина, на котором приступили к рассмотрению убийства 16-летней Юлии Техтиековой, пишет "МК Барнаул".
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