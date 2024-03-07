О «Сергее Котове» в последний раз

Василий Топчий

Поскольку все эмоции и чувства по поводу очередного удара ВСУ БЭКами и потере патрульного корабля «Сергей Котов» улеглись, мы бы хотели рассказать о том, что произошло ночью поподробнее. И цель этого разбора не в том, чтобы упрекнуть Черноморский флот. Цель — показать тактику действий противника и на что следует обратить внимание для того, чтобы в будущем такого не было, а также рассказать о проблемах нашего флота на примере кораблей проекта 22160. Ход атаки ВСУ: После полуночи патрульный корабль «Сергей Котов», который стоял на боевом дежурстве к югу от Керченского пролива, был атакован пятью безэкипажными катерами ВСУ (к атаке готовились, БЭКи дрейфовали в центральной части Чёрного моря). Почему все пять БЭКов попали в корабль? Ответ, увы, кроется в проблемах самого корабля проекта 22160 (мы никоим образом не хотим сместить акцент с Черноморского флота, но всё же). Корабли просто-напросто не оснащены нужными средствами защиты: нет ни ПВО, ни средств противолодочной обороны. Всего два пулемёта — это катастрофически мало для поражения групповых целей. После попадания на помощь экипажу направились буксир и патрульный катер, а к месту атаки вылетел вертолет Росгвардии Ми-8, который уничтожил шестой безэкипажный катер к западу «Сергея Котова». К 3 часам ночь большая часть экипажа эвакуировалась на буксиры (всего было задействовано три штуки), а корабль было решено дотащить до порта. Однако поздно начавшаяся борьба за живучесть из-за ожидания приказа командования (вот здесь как раз-таки прямая вина отсутствия гибкости у ЧФ) по сути решила исход. К утру «Сергей Котов» начал тонуть юго-восточнее мыса Такиль. Южнее Крымского моста появились еще три БЭКа, которые были уничтожены вертолётом Ми-8 благодаря подсвечиванию прожекторами с буксиров. Судя по всему, мост был целью удара. Из всей атаки прослеживается несколько важных моментов: Корабли проекта 22160 не приспособлены к борьбе с современными угрозами. Относительно дешёвыми БЭКами выводятся из строя дорогущие корабли. Это при том, что и против БЛА они также беззащитны ввиду отсутствия ПВО. При этом по неведомой нам причине экипажи буксира с прожектором и вертолёт Ми-8 Росгвардии сумели справиться с БЭКами самостоятельно. Бюрократическая волокита, которая возникла в момент нападения, стала причиной довольно позднего начала борьбы за живучесть корабля. Его можно было бы спасти, если бы всё началось своевременно. Пока, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что на всём флоте нет практики исправления собственных ошибок — одни и те же проблемы возникают систематически. Выход на патрулирование в одиночку без нужного оборудования и средств наблюдения в ночное время.... до сих пор не изменилось ничего. А вот тактика ВСУ претерпела изменения: теперь они атакуют ночью группами до 10 беспилотников, а не по одному-два БЭКа (видимо, сначала накапливают дроны, а потом бьют). В условиях отсутствия нужных средств противодействия и плохой видимости это вполне логично, что и выливается в потерянные корабли каждый раз. Зная о многих проблемах Военно-Морского Флота не понаслышке, хотим добавить, что изменений не будет до тех пор, пока ОСК (Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация») будет говорить Адмиралтейству какие корабли нужны нашему Флоту, руководствуясь своими возможностями, а не его потребностями... И побед на море мы не увидим, какой бы гениальный флотоводец его не возглавил. К сожалению, корабль невозможно купить на АлиЭкспресс как коптер.