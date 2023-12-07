Сенат США провалил голосование по проекту помощи Украине

Законопроект о предоставлении помощи Украине и Израилю, а также о финансировании других приоритетов национальной безопасности США на сумму более $100 млрд не прошел процедурное голосование в американском сенате.
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