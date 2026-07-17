Общественники и полицейские провели в Нальчике акцию «Транзит безопасности» для детей из Луганской и Донецкой Народных Республик

Столицу Кабардино-Балкарии с однодневным визитом посетили дети сотрудников полиции из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые направляются на летний отдых в республиканский центр образования «Солнечный берег» в Дагестане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии