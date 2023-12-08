В России упало производство водки

Росалкогольтабакконтроль: производство водки в России снизилось на 4,7 % В январе-ноябре суммарные объемы производства водки в России сократились на 4,7 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го и упали до уровня в 71,9 миллиона дал.