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Военное обозрение

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Армия Великобритании осваивает «умные прицелы» SMASH X4

Армия Великобритании осваивает «умные прицелы» SMASH X4

Армия Великобритании приобретает «умные прицелы» серии SMASH. Предполагается, что такие приборы помогут стрелковым подразделениям эффективно бороться с малыми БПЛА.

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