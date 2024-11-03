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Шимпанзе и печать: вселенная и 5% шанс на слово «бананы»

Шимпанзе и печать: вселенная и 5% шанс на слово «бананы»

Ученые из Университета технологий Сиднея под руководством Стивена Удкока исследовали вероятность того, что шимпанзе за 30 лет своей жизни напечатает слово «бананы».

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