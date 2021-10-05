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Арену к ЧМ по волейболу в Кемерове построят к концу марта 2022 года

Арену к ЧМ по волейболу в Кемерове построят к концу марта 2022 года

В администрации правительства Кузбасса губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что строительство спортивного комплекса «Кузбасс-Арена», который станет одной из площадок для проведения ЧМ по волейболу, будет завершено к концу марта 2022 года.

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