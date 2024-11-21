Американские БПЛА V-BAT на Украине

БПЛА V-BAT, предположительно, во время испытаний на Украине. Полезная нагрузка скрыта цензурой Украина получает от зарубежных партнёров беспилотные летательные аппараты разных типов.
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