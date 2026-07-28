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Регионы России

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Хактивисты кооперируются с киберпреступниками для атак на российские организации

Хактивисты кооперируются с киберпреступниками для атак на российские организации

Как правило, хактивисты атакуют организации ради широкой огласки. После успешного взлома публикуются похищенные конфиденциальные данные компаний и их клиентов либо даются сообщения о фактах компрометации.

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