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МОСИНФОРМ

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Дептранс призвал водителей соблюдать скоростной режим из-за дождя в Москве

Дептранс призвал водителей соблюдать скоростной режим из-за дождя в Москве

Из-за дождя, который идет в отдельных районах столицы, автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать ограничения скорости.

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