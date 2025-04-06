The Telegraph: Трамп может поставить Зеленскому ультиматум

Дональд Трамп, вероятно, поставит Владимиру Зеленскому ультиматум, заставив украинского президента выбирать между потерей поддержки со стороны Вашингтона и подписанием мирного соглашения с Москвой, которое будет для Киева не самым выгодным, считает газета The Telegraph.