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Газета.ру

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The Telegraph: Трамп может поставить Зеленскому ультиматум

The Telegraph: Трамп может поставить Зеленскому ультиматум

Дональд Трамп, вероятно, поставит Владимиру Зеленскому ультиматум, заставив украинского президента выбирать между потерей поддержки со стороны Вашингтона и подписанием мирного соглашения с Москвой, которое будет для Киева не самым выгодным, считает газета The Telegraph.

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