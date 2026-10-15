Новосибирские власти и центр «Мой бизнес» запустили в мессенджере Макс официальные каналы и чат-боты для предпринимателей, где публикуются условия субсидий, льготных займов, графики обучающих мероприятий и изменения в правилах маркировки товаров.
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надо подписаться на этот чат бот, может реально даст полезные советы