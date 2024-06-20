В Адыгее произошёл пожар на нефтебазе в результате атаки беспилотников

После удара БПЛА пламя охватило НПЗ в посёлке Энем, площадь возгорания составила 400 кв. м.На территории нефтебазы в посёлке Энем (Тахтамукайский район Адыгеи) ночью 20 июня произошёл пожар в результате атаки дронов ВСУ.
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