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"Сносит все". Что Россия впервые применила в зоне СВО

"Сносит все". Что Россия впервые применила в зоне СВО

Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации© РИА Новости / Валентин Капустин Андрей Коц В соцсетях появилось уже несколько видео ударов по позициям ВСУ тяжелыми трехтонными авиабомбами ФАБ-3000-М54.

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