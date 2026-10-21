Политолог Колчин: большинство жителей Северной столицы против переименованийРабочие меняют дорожные указатели «Волгоград» на «Сталинград» на въезде в город накануне празднования 83-й годовщины начала контрнаступления Советских войск под Сталинградом, 2025 годКирилл Брага/РИА Новости Инициатива о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград, а Волгограда — в Сталинград вызвала критику политологов.