Политолог Колчин: большинство жителей Северной столицы против переименованийРабочие меняют дорожные указатели «Волгоград» на «Сталинград» на въезде в город накануне празднования 83-й годовщины начала контрнаступления Советских войск под Сталинградом, 2025 годКирилл Брага/РИА Новости Инициатива о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград, а Волгограда — в Сталинград вызвала критику политологов.
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Зюгановское бла-бла-бла. Пусть оплатят из своих средств Анжелика Глазкова и Зюганов.
А во сколько обошлось уничтожение заводов,фабрик и т.д. В том числе переименование городов ,органов мвд и тд.Почему демократы об этом молчат?
А депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова не подумала во сколько обойдётся её инициатива государству, которое ведёт войну со всем Западом ?