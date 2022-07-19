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Денис Абдуллин: «Ак Барс» провел сверхактивную работу, многие вспомнили локаутный сезон. Но авторитета Знарка хватит на всех!»

Денис Абдуллин поделился ожиданиями от игры «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ.  «Казанский клуб провел в межсезонье сверхактивную работу.

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