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Царьград

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В Тольятти автобус с людьми на скорости влетел в столб

В Тольятти автобус с людьми на скорости влетел в столб

Без пострадавших не обошлось.В Самарской области в среду, 10 июля, произошла авария с участием общественного транспорта.

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