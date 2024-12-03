В Иоанно-Богословском монастыре почтят чудотворную икону «Знамение»-Корчемная

10 декабря - день, когда совершается празднование образа Богородицы "Знамение". Богослужение в Свято-Иоанно-Богословском монастыре совершит глава Рязанской епархии, митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
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