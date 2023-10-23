Куриные фрикадельки с сыром

Как приготовить обалденные фрикадельки фрикадельки с сыром? Ингредиенты: — 500 г куриного филе (без костей и кожи) — 1 луковица — 2 зубчика чеснока — 50 г твердого сыра — 1 яйцо — 2 столовые ложки сухих сухарей или муки — Соль и перец по вкусу — Растительное масло для жарки Инструкции: Нарежьте ….