El Nacional: Месси покинет «Интер Майами» в 2025 году и завершит карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не планирует продлевать контракт с американским клубом. Как сообщает El Nacional, 37-летний игрок намерен вернуться на родину, чтобы завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз».
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