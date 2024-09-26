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El Nacional: Месси покинет «Интер Майами» в 2025 году и завершит карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

El Nacional: Месси покинет «Интер Майами» в 2025 году и завершит карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не планирует продлевать контракт с американским клубом. Как сообщает El Nacional, 37-летний игрок намерен вернуться на родину, чтобы завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз».

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