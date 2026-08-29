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Журнал «Профиль»

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Государственный долг Украины за 15 лет увеличился более чем в 20 раз

Общая сумма внешнего и внутреннего долга страны превысила отметку в 9572 миллиарда гривен. В пересчете по текущему курсу этот показатель составляет порядка $214,18 млрд.

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