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Свыше 5 тысяч подмосковных бойцов СВО получили выплаты взамен участков

Свыше 5 тысяч подмосковных бойцов СВО получили выплаты взамен участков

Московская областная дума в рамках работы VII созыва приняла региональный закон о замене земельного участка единовременной выплатой в размере 500 тысяч рублей для участников специальной военной операции.

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