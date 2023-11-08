План принять Украину в ЕС приведет к гибели Европы, предупредили во Франции

Лидер французской партии «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что планы по включению Украины в состав Евросоюза, которые продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приведут к смерти Европы.
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