Депутат Пискарев: Готов законопроект о запрете рекламы у иноагентов и лишении их дохода в РФ

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, написал у себя в Telegram-канале о том, что полностью подготовлен закон о полном запрете размещения рекламы в продукции иноагентов, что должно исключить их доход в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии