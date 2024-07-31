Украина готова к переговорам с Россией только при соблюдении международного права

Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но они должны основываться на принципах международного права, особенно на обеспечении территориальной целостности и суверенитета страны.
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