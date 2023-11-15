Коваленко о «Колорадо»: «Сакик звонит Ларионову и спрашивает его мнение обо мне. Мной интересуются, поздравляют с голами и хорошей игрой – это очень приятно»

Нападающий подписал соглашение с «Эвеланш», а в «Торпедо» проводит сезон на правах аренды. – Вас из «Колорадо» дергают после каждого матча в КХЛ, контролируют? – Однозначно за мной из «Эвеланш» наблюдают.