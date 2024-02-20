Передачи Орлова и Свечникова помогли «Каролине» победить «Чикаго»

«Каролина Харрикейнз» одержала пятую победу в последних шести встречах. В ночь на 20 февраля в Роли (штат Северная Каролина, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Каролина Харрикейнз» принимала «Чикаго Блэкхокс».
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