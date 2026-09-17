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Регионы России

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Cygames выпустила платное дополнение с новым персонажем для Granblue Fantasy Versus: Rising и обновление Diablo Immortal

Cygames выпустила платное дополнение с новым персонажем для Granblue Fantasy Versus: Rising и обновление Diablo Immortal

Компания Cygames выпустила платное дополнение для файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising, добавляющее нового персонажа по имени Ид.

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