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«Порно». Мак Аллистер о том, с чем можно сравнить победу над Бразилией

«Порно». Мак Аллистер о том, с чем можно сравнить победу над Бразилией

Сборная Аргентины обыграла бразильскую команду на выезде в рамках отбора ЧМ-2026 – 1:0.  После игры репортер TyC Sports попросил хавбека закончить предложение: «Победа над Бразилией на «Маракане» в отборочном матче чемпионата мира – это как.

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