Золото восстанавливается с 2-недельного минимума

Цены на золото в понедельник выросли с двухнедельного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, поскольку трейдеры оценивали перспективы снижения процентных ставок в США в преддверии публикации ключевого отчета по инфляции на этой неделе.
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