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Япония ввела санкции против 29 юридических и 11 физических лиц из России

Япония ввела санкции против 29 юридических и 11 физических лиц из России

Японией были введены санкции против 11 физических и 29 юридических лиц из России. Под ограничение попали также три российских банка, сообщается в пресс-релизе официального сайта министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
Предлагаю полностью закрыть границу и ввести против Японии одну санкцию - ничего не давать и ничего не разрешать.
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20 час.

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