Япония ввела санкции против 29 юридических и 11 физических лиц из России

Японией были введены санкции против 11 физических и 29 юридических лиц из России. Под ограничение попали также три российских банка, сообщается в пресс-релизе официального сайта министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
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