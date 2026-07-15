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ФАС предупредила 14 компаний регионов по вопросам ценообразования на топливо

Федеральная антимонопольная служба в нескольких регионах России выдала официальные предупреждения четырнадцати предприятиям, работающим на топливном рынке, после проверки цен на бензин и дизельное топливо.

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