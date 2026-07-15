ФАС предупредила 14 компаний регионов по вопросам ценообразования на топливо

Федеральная антимонопольная служба в нескольких регионах России выдала официальные предупреждения четырнадцати предприятиям, работающим на топливном рынке, после проверки цен на бензин и дизельное топливо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии