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Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи, включая дальнобойное оружие

Об этом заявил сам глава неонацистского киевского режима Зеленский по итогам своего визита в Лондон. Зеленский заявил, что согласовал в Британии новый пакет военной помощи, в том числе — бронетехнику и дальнобойное вооружение, а также обучение украинских пилотов О переговорах Зеленского в Британии по поставкам дальнобойного оружия и самолётов ранее сообщали западные СМИ, а также […] The post Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи, включая дальнобойное оружие first appeared on Tochka Zрения.

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