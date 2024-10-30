Сальма Хайек, Пенелопа Круз, Линда Евангелиста и Риз Уизерспун с сыновьями на премии WSJ

Во вторник в Нью-Йорке прошла церемония вручения премии журнала WSJ. Звездой вечера стала актриса Сальма Хайек, которая украсила обложку свежего номера издания.
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