Рогов назвал гибель дочери Дугина «делом рук Украины»

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что к взрыву внедорожника дочери российского общественного деятеля Александра Дугина Дарьи, вероятнее всего, приложили руку «украинские террористы».
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что к взрыву внедорожника дочери российского общественного деятеля Александра Дугина Дарьи, вероятнее всего, приложили руку «украинские террористы».
Свежие комментарии