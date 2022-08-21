Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergej
    после этой зимы и то что он прогнулся перед окраиной за поставки оружия я думаю он вряд-ли протянет до весныШольц рассказал, ...
  • Катерина Ган
    Нет, уж, ,,умерла, так умерла,, : показать большую фигу и не прощать.Лайма Вайкуле над...
  • Галина Светлая
    Бойтесь с...ки, твари человекоподобные. Ничто вас не спасет.Подоляк заявил о ...

Рогов назвал гибель дочери Дугина «делом рук Украины»

Рогов назвал гибель дочери Дугина «делом рук Украины»

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что к взрыву внедорожника дочери российского общественного деятеля Александра Дугина Дарьи, вероятнее всего, приложили руку «украинские террористы».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх